Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 8.48 22 agosto 2018 - 08:48

La ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner ha annunciato ieri a Buenos Aires di "non avere nulla contro" il fatto che il Senato autorizzi la perquisizione delle sue proprietà, come chiesto dal giudice istruttore Claudio Bonadío.

La ex capo dello Stato, comunque, ha posto alcune condizioni per accedere alla richiesta del magistrato, mentre migliaia di persone hanno marciato a Buenos Aires fino alla sede del Parlamento, e lo hanno fatto in altre città argentine, per chiedere la rimozione dell'immunità della Kirchner, che attualmente occupa un seggio senatoriale.

Bonadío aveva chiesto le perquisizioni nel quadro della causa denominata dai media "i block notes della corruzione" in cui un ex autista di un funzionario dell'epoca dei governi di Nestor e Cristina Kirchner avrebbe annotato tutti i traffici di denaro delle mazzette pagate da imprenditori vincitori di appalti pubblici.

