Oliver Stone presiederà la giuria del concorso internazionale dello Zurich Film Festival, la cui 15° edizione si terrà dal 26 settembre al 6 ottobre. Fra i giurati figura anche la produttrice ticinese Tiziana Soudani.

Di Oliver Stone - tre volte vincitore dell'Oscar e alla sua quarta partecipazione allo Zurich Film Festival (ZFF) - la rassegna zurighese presenterà quest'anno una versione restaurata di "The Doors", film del 1991 dedicato al gruppo del cantante Jim Morrison, come pure la serie di documentari "The Putin Interviews", hanno reso noto oggi gli organizzatori.

La giuria del concorso internazionale per i lungometraggi sarà inoltre composta dal regista colombiano Ciro Guerra, dalla regista italiana Laura Bispuri, dall'attore tedesco Sebastian Koch e dalla produttrice ticinese Tiziana Soudani.

