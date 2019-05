Sono in crescita gli studenti all'Università di Lucerna.

Nel semestre d'autunno del 2018, per la prima volta più di 3000 persone hanno studiato all'Università di Lucerna. L'ateneo deve la crescita soprattutto alla sua più giovane facoltà, quella di Scienze Economiche, aperta solo nell'autunno del 2016.

Secondo il rapporto annuale pubblicato oggi, in totale erano iscritti 3007 studenti, 63 in più di un anno prima. Nella facoltà di economia il numero di studenti è aumentato di 54, per arrivare a 314.

E nelle altre facoltà ci sono stati solo piccoli cali: teologia 299 (-1), scienze culturali e sociali 984 (-8) e giurisprudenza 1272 (-6). Gli studenti iscritti a più di una facoltà erano 138, in aumento di 24. Inoltre, nel 2018, 291 persone (+25) hanno completato un perfezionamento.

In totale quindi all'Università di Lucerna sono state formate 3298 persone, in aumento di 88. Le donne costituivano il 58% di tutti gli studenti universitari e il 50% nel settore della formazione continua. Ciò si traduce in una quota totale di donne pari al 57%.

