La Confederazione e i cantoni devono sostenere gli appartamenti a prezzi accessibili? In futuro chi discrimina qualcuno a causa del suo orientamento sessuale sarà punibile per legge?

Omofobia e abitazioni in affitto Come voterete?

Come voterete? swissinfo 09 dicembre 2019 - 12:53 Il 9 febbraio la Svizzera vota sull'iniziativa "più abitazioni a prezzi accessibili" e sul divieto di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Avete già un'opinione? Partecipate al sondaggio SSR! La Confederazione e i cantoni devono sostenere gli appartamenti a prezzi accessibili? In futuro chi discrimina qualcuno a causa del suo orientamento sessuale sarà punibile per legge? Il 9 febbraio le cittadine e i cittadini svizzeri voteranno sull'iniziativa "più abitazioni a prezzi accessibili" e sulla legge contro le discriminazioni. Come voterete? E quali sono gli argomenti che vi hanno convinti? Partecipate qui al nostro sondaggio!