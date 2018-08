Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 agosto 2018 21.10 08 agosto 2018 - 21:10

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha scelto l'ex presidente del Cile Michelle Bachelet come nuovo Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Lo riferiscono fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro.

Bachelet, la cui nomina deve essere approvata dall'Assemblea Generale, prenderebbe il posto del principe giordano Zeid Ra'ad al Hussein, che si dimetterà alla fine del mese dopo un mandato di quattro anni.

Nessuna conferma ufficiale per ora dal portavoce Onu, che si è limitato a far sapere come Guterres informerà "molto presto" il presidente dell'Assemblea, Miroslav Lajcak, ma per ora non c'è alcun nome da annunciare o confermare.

Bachelet è stata presidente del Cile due volte, dal 2006 al 2010 e dal 2014 al 2018. Mentre dal 2010 al 2013 ha guidato l'agenzia Onu per le donne (UN Women).

