Questo contenuto è stato pubblicato il 17 agosto 2018 20.01 17 agosto 2018 - 20:01

Interviene anche l'Onu nella disputa sulla candidatura di Luiz Inacio Lula da Silva in vista delle elezioni presidenziali del 7 ottobre.

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni unite ha chiesto alle autorità brasiliane di garantire i diritti politici dell'ex presidente, anche se si trova in carcere, autorizzando la sua candidatura e la partecipazione ai dibattiti elettorali in tv.

In particolare, su richiesta degli avvocati di Lula, il Comitato ha chiesto che gli sia permesso di "esercitare i suoi diritti politici dal carcere". Questo potrebbe significare "un accesso appropriato ai media e ai membri del suo partito" e la possibilità che "si presenti alle elezioni presidenziali del 2018, finché non saranno esauriti gli appelli" sulla sentenza che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio, confermata finora in prima e seconda istanza.

Valeska Teixera Zanin Martin, una delle legali dell'ex presidente, ha detto all'ANSA che la dichiarazione del Comitato Onu significa che "in termini pratici, Lula può concedere interviste e partecipare ai dibattiti con gli altri candidati", come quello previsto in serata e "lo Stato brasiliano deve ubbidire a questa misura di protezione emanata dall'Onu".

Lula è stato registrato come candidato alla presidenza dal suo Partito dei lavoratori ma il Tribunale superiore elettorale ha ricevuto finora sette richieste di impugnazione della sua candidatura, e il canale BandNews ha impedito la sua partecipazione al primo dibattito fra candidati trasmesso la settimana scorsa.

