Duramente colpito dal coronavirus, il settore turistico vuole tornare in attività al più presto.

È quanto hanno affermato i rappresentanti del ramo in un incontro avuto oggi a Berna con una delegazione del Consiglio federale composta da Simonetta Sommaruga, Alain Berset e Guy Parmelin.

Il dialogo è stato aperto e costruttivo, si legge in un comunicato diffuso dalla Federazione svizzera del turismo. Il comparto si dice pronto a fare la sua parte affinché non vi sia una seconda ondata dell'epidemia. Si sta cercando anche il modo di superare la raccomandazione dello stare confinati in casa: l'obiettivo è permettere i viaggi, nel rispetto delle regole di igiene e distanziamento sociale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram