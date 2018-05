Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 15.13 12 maggio 2018 - 15:13

Donata Krethlow-Benziger è stata oggi nominata alla testa della luogotenenza svizzera dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: è la prima volta in Europa che una donna è a capo di un'entità nazionale del celebre ordine cavalleresco cattolico.

Durante la cerimonia di investitura - accoglienza dei nuovi membri - nella chiesa gesuita di San Francesco Saverio di Lucerna la 47enne Krethlow-Benziger ha pronunciato il giuramento davanti all'attuale Gran Maestro dell'ordine, il cardinale americano Edwin Frederick O'Brien.

Nei quattro anni del suo mandato Krethlow-Benziger dovrà dirigere l'organizzazione elvetica, che è strutturata come associazione con sede a Beromünster (LU). L'Ordine del Santo Sepolcro ha come scopo di sostenere spiritualmente e finanziariamente i cristiani in Terra Santa. A livello mondiale i membri sono 30'000. L'entità elvetica esiste dal 1950 e ha 380 affiliati.

Neuer Inhalt Horizontal Line