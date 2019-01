Un consolato svizzero è tra i destinatari di pacchi sospetti inviati mercoledì a diverse rappresentanze estere a Melbourne, in Australia. Lo hanno indicato le autorità locali. In tutto, sono almeno dieci i casi simili segnalati.

Pacchi sospetti a vari consolati in Australia 09 gennaio 2019 - 13:55 Un consolato svizzero è tra i destinatari di pacchi sospetti inviati mercoledì a diverse rappresentanze estere a Melbourne, in Australia. Lo hanno indicato le autorità locali. In tutto, sono almeno dieci i casi simili segnalati. L'ambasciata svizzera a Canberra ha confermato il caso. La polizia federale ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. I pacchi, ora all'esame delle autorità, non sembrano pericolosi. Stando ai media locali, tuttavia, almeno cinque missioni diplomatiche sono state chiuse (tra queste, i consolati di Germania, Stati Uniti e India) poiché sugli invii era presente un avvertimento come "amianto" o "mettersi la maschera". Vic Emergency, agenzia incaricata dal governo dello Stato di Victoria di cui Melbourne è la capitale, ha registrato casi di oggetti sospetti nei pressi di altre missioni diplomatiche tra cui quella spagnola, giapponese, egiziana e pakistana. Dopo l'intervento della polizia al consolato onorario svizzero di Melbourne, tutte le altre rappresentanze elvetiche in Australia sono state avvertite del problema. Numerosi paesi hanno dei consolati a Melbourne, mentre le ambasciate si trovano nella capitale federale del Paese, Canberra.