Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2018 10.45 21 agosto 2018 - 10:45

Le esportazioni orologiere hanno proseguito la loro crescita in luglio con un aumento delle vendite del 6,6% su un anno a 1,8 miliardi di franchi. Dall'inizio del 2018 hanno registrato una progressione del 10%, indica la Federazione dell'industria orologiera svizzera.

La crescita è stata spinta da Hong Kong, che ha assorbito il 14,3% delle esportazioni per un valore pari a 259,8 milioni, in progressione del 26,8%. Per contro, Stati Uniti e Cina, gli altri due mercati più importanti, hanno visto le vendite ridursi leggermente rispettivamente dello 0,7% e dello 0,4%.

Una solida avanzata vi è stata nelle esportazioni in Giappone (+16,6%) e nel Regno Unito (+7,6%). Male invece l'Europa con un -9,1% in Italia, un -8,6% in Germania e un -1,0% in Francia.

