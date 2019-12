Prezzo : circa 100 milioni di euro dei quali 50 sono a carico dell’ESA, 33 della Svizzera e i restanti 17 milioni di euro saranno ripartiti tra gli altri 10 paesi (non in parti uguali).

Lancio : previsto il 17 dicembre 2019 dalla base di Kourou in Guinea, con un razzo Soyuz. Cheops sarà il passeggero di un lancio dedicato principalmente a un satellite dell’italiana COSMO-SkyMedLink esterno che sorveglierà la Terra e in modo particolare il bacino mediterraneo.

Per trovare la vita? Benz risponde in modo formale che questa non è la missione di Cheops. Tuttavia, il suo occhio cercherà anche di seguire i pianeti lungo tutta la loro orbita e non solo quando passano davanti a una stella. Analizzando la luce che riflettono si potranno avere indicazioni sulla composizione dell'atmosfera. Contiene, ad esempio, delle nuvole, segno della presenza di acqua? C'è ossigeno, che può essere il segnale di una vita biologica?

Si tratta di mondi di cui conosciamo già la massa, ma i nuovi dati dovrebbero permettere di calcolarne le dimensioni, da cui si dedurrà la densità, e si potrà capire se si tratta di pianeti rocciosi relativamente piccoli (come la Terra, Venere o Marte) o di giganti gassosi (come Giove o Saturno).

La risposta: preziosi e precisi dettagli. Perché Cheops non è un cacciatore. Scruterà sistemi planetari già conosciuti per osservare i minimi cambiamenti di luminosità delle stelle quando un pianeta vi passa davanti.

Non c'è nulla di sorprendente: in ambito spaziale, e più in particolare nella ricerca di esopianeti (mondi che orbitano attorno a stelle oltre il nostro sistema solare), la Svizzera, paese della meccanica d'alta precisione, svolge da tempo un ruolo di punta.

Il telescopio spaziale trasmetterà dati due volte al giorno tramite un ripetitore in Spagna direttamente all'osservatorio dell'Università di Ginevra, dove saranno analizzati. È una prima: fino ad ora lo studio dei dati delle missioni dell'Agenzia spaziale europea ( ESALink esterno ) veniva effettuato presso la sua sede di Darmstadt, in Germania.

Un piccolo telescopio per grandi attese. Nel 2018 l'Europa metterà in orbita lo svizzero Cheops per saperne di più sugli esopianeti.

"Siamo sempre un po' nervosi quando abbiamo il frutto di sette anni di lavoro di 150 persone piazzato in cima a un razzo [caricato con l'equivalente di diverse centinaia di tonnellate di dinamite n.d.r]. E poi, ci sarà l'attesa dei primi dati, che arriveranno in primavera", confida Willy Benz, astrofisico dell'Università di Berna e capo-progetto della missione CheopsLink esterno .

Il timing è perfetto. 10 dicembre: consegna del premio Nobel per la fisica a Didier Quéloz e Michel Mayor a Stoccolma per la scoperta del primo esopianeta. 17 dicembre: lancio del telescopio Cheops da Kouru, nella Guyana francese. La sua missione: osservare in dettaglio gli esopianeti già scoperti.

