Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 novembre 2018 18.38 07 novembre 2018 - 18:38

Sono imprecise le cifre contenute nel libretto ufficiale informativo relative alla legge sulla sorveglianza degli assicurati, tema in votazione il 25 novembre.

La versione elettronica delle spiegazioni di voto è stata nel frattempo corretta, ma adeguare la versione cartacea, già recapitata agli elettori, non è più possibile, indica questa sera un comunicato della Cancelleria federale.

L'errore è stato constatato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), che ha ordinato agli uffici cantonali dell'Assicurazione invalidità di effettuare una verifica.

La versione corretta del passaggio delle spiegazioni in questione è il seguente: "L'assicurazione per l'invalidità (AI) e quella contro gli infortuni hanno già sperimentato le osservazioni segrete. Tra il 2010 (e non il 2009) e il 2016 l'AI ha svolto in media circa 2400 (e non 2000) accertamenti all'anno per casi di sospetta riscossione indebita di prestazioni, 150 (e non 220) dei quali con osservazioni segrete".

La versione elettronica delle spiegazioni di voto è stata corretta in tutte e quattro le lingue.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano