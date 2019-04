Ma quella che beve maggiormente non è in bottiglia: è l'acqua del rubinetto di casa.

Claudia Vontobel risiede in una regione che vive d'acqua, con una ventina di sorgenti d'acqua minerale. "La maggior densità per chilometro quadrato in Europa", conferma, e "in più c'è la sorgente con più concentrazione di minerali d'Europa".

"Può essere salata, amara, coprente oppure dolce", spiega Claudia Vontobel, sommelière di Scuol. "Tutto dipende dalla composizione e dal contenuto di minerali. Per sentire al meglio il gusto bisogna aprire un po' la bocca, per lasciar entrare un po' d'aria. Così ci si accorge che il gusto cambia".

Incolore e inodore -in linea di massima, se è da bere- lo è sempre. Ma di certo non ha sempre lo stesso gusto.

Sono otto in tutta la Svizzera, i sommelier dell'acqua certificati dalla federazione di ristoratori e albergatori GastroSuisse e dalla Società svizzera delle sorgenti d'acqua minerale. Il TG della RSI ha intervistato una di loro, per conoscere meglio il suo mestiere ma soprattutto per rispondere a una domanda chiave: che gusto ha, l'acqua?

