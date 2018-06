Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 21.56 26 giugno 2018 - 21:56

Un alpinista svizzero di 51 anni è morto oggi nel primo pomeriggio ad Engelberg (OW): per ragioni ancora da chiarire, è precipitato per circa 150 metri mentre risaliva la "via ferrata" Fürenwand.

Lo ha comunicato in serata la polizia cantonale, precisando che il corpo è stato recuperato con l'aiuto della Rega e del soccorso alpino svizzero.

