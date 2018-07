Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 20.08 26 luglio 2018 - 20:08

Per la parapendista 56enne, nonostante l'intervento della Rega, non c'è stato nulla da fare (foto rappresentativa d'archivio)

Un'esperta parapendista 56enne è morta oggi pomeriggio dopo essere caduta al suolo nei pressi di Engelberg, nel canton Obvaldo.

La donna ha perso rapidamente quota nella zona di Hahnen ed è precipitata violentemente al suolo nonostante l'apertura del paracadute di emergenza.

La parapendista, proveniente dal cantone di Basilea Città, era partita nel primo pomeriggio dalla zona del Brunni, in territorio di Obvaldo, indica in una nota odierna la polizia cantonale.

Per il recupero del corpo sono accorsi la Rega e alcuni membri del soccorso alpino. La polizia e la procura cantonale hanno aperto un'indagine per determinare le cause dell'incidente.

