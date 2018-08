Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 9.57 03 agosto 2018 - 09:57

Almeno 12 scuole, metà delle quali per bambine, sono state incendiate la notte scorsa in una regione settentrionale del Pakistan, secondo quanto riferisce il quotidiano Dawn citando fonti di polizia e residenti locali.

Gli attacchi sono avvenuti nel distretto di Diamer, nella regione di Gilgit-Baltistan. Il sovrintendente di polizia Roy Ajmal ha detto che in alcuni casi dei libri sono stati gettati fuori dalle scuole e dati alle fiamme in strada.

Nessuno ha finora rivendicato gli attacchi, che ricordano le azioni compiute in passato dai talebani afghani contro l'istruzione femminile.

Alcuni residenti hanno detto di avere udito anche esplosioni in due scuole per bambine. Il distretto di Diamer ha uno dei più bassi tassi di istruzione del Pakistan, sia per i maschi sia per le femmine.

