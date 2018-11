Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'influente studioso religioso ed ex senatore Maulana Samiul Haq - anche conosciuto come 'padre dei talebani' - è stato pugnalato a morte in un agguato compiuto nella sua casa a Rawalpindi. Lo ha comunicato ai media pachistani il figlio Maulana Hamidul Haq.

"Il suo autista Haqqani era uscito e al suo ritorno ha visto che Maulana Sami giaceva nel suo letto in una pozza di sangue, senza vita", ha detto Hamid.

Haq è stato il fondatore del famoso seminario di Haqqania, dove dozzine di leader afghani hanno ricevuto la loro istruzione. La polizia dice di aver trasportato il corpo di Haq in ospedale e gli agenti stanno ancora indagando.

La notizia della morte di Haq arriva in un momento delicato, con i partiti religiosi scesi in piazza per protestare per l'assoluzione da parte della Corte Suprema di Asia Bibi, la donna cristiana, accusata di blasfemia.

