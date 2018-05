Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 maggio 2018 11.30 06 maggio 2018 - 11:30

È salito ad almeno 23 morti e numerosi feriti il bilancio degli incidenti dovuti ad esplosioni provocate dal gas e da frane in due miniere della provincia pachistana di Belucistan.

Nella prima miniera nell'area di Marwar del capoluogo provinciale Quetta, ha reso noto l'ispettore capo Iftikhar Ahmed, "i minatori deceduti sono stati 16, mentre altri nove sono stati ricoverati in ospedale".

Poco dopo, nell'area di Sooranj della stessa città, una seconda esplosione è costata la vita, in una miniera della Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC), ad altre sette persone.

Secondo dati ufficiali in Belucistan esistono circa 2'500 miniere, in condizioni di sicurezza non sempre ottimali, che danno lavoro a circa 20'000 persone.

