Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 settembre 2018 9.34 12 settembre 2018 - 09:34

Il governo del Pakistan ha rilasciato la notte scorsa, in libertà vigilata, l'ex premier Nawaz Sharif, in modo che possa partecipare ai funerali della moglie. Immagine d'archivio.

Il governo del Pakistan ha rilasciato la notte scorsa, in libertà vigilata, l'ex premier Nawaz Sharif, sua figlia Maryam Nawaz e suo genero, il capitano in pensione Safdar, in modo che possano partecipare ai funerali della moglie dell'ex premier.

Kulsoom Nawaz è infatti morta ieri in un ospedale di Londra. La moglie di Sharif era affetta da un cancro dal mese di agosto, e da allora era ricoverata nella capitale britannica. A giugno aveva subito anche un infarto, e da allora non si era più ripresa.

Ai tre sono state concesse 12 ore di libertà, che secondo fonti carcerarie verranno prorogate. La salma di Kulsoom Nawaz verrà rimpatriata venerdì. La donna aveva sposato Nawaz Sharif nel 1972 e la coppia ha avuto 4 figli.

Neuer Inhalt Horizontal Line