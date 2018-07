Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 17.18 23 luglio 2018 - 17:18

La 43esima edizione del Paléo Festival si è svolta senza problemi rilevanti per la sicurezza. La polizia ha registrato un terzo dei furti rispetto al 2017.

Considerando le 50'000 persone presenti ogni giorno, gli episodi sono pochi, scrive oggi in un comunicato la polizia vodese. In totale sono stati registrati 29 furti.

In calo anche il consumo di droga, con 73 persone denunciate (rispetto alle 130 del 2017) per consumo e piccolo spaccio. Circa 250 grammi di prodotti a base di cannabis sono stati sequestrati, così come un po' meno di 30 grammi di cocaina.

"Il consumo di droga è presente, ma non siamo in una situazione che mette in pericolo la sicurezza pubblica. Le persone sanno che il dispositivo di sicurezza è importante e che ci sono controlli", ha spiegato Jean-Christophe Sauterel, portavoce della polizia.

Il servizio medico si è occupato di 3000 persone (2700 nel 2017), ma si è trattato principalmente di problemi lievi, "curabili con un cerotto o pochi punti di sutura", ha spiegato Sauterel.

