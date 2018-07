Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2018 16.19 22 luglio 2018 - 16:19

Grande successo per il Paléo

Grande successo per la 43esima edizione del Paléo Festival, che si chiude stasera.

Sono 230'000 gli spettatori accorsi a Nyon (VD) per assistere ai concerti di artisti affermati come Depeche Mode, Gorillaz o Lenny Kravitz, oppure per lasciarsi conquistare da talenti emergenti.

"È stata un'edizione eccellente", ha commentato Daniel Rossellat, fondatore e presidente della manifestazione a poche ora dalla chiusura. Egli ha ha elogiato lo spirito, la serenità e la motivazione di tutti i suoi collaboratori. Non si segnalano incidenti né a livello di infermeria che di sicurezza.

