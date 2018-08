Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 agosto 2018 14.35

Il Palazzo federale a Berna deve essere protetto meglio. Nel corso della prossima estate, le entrate laterali per i visitatori dovranno essere riqualificate, mentre l'accesso principale all'edificio potrebbe essere protetto da dissuasori mobili.

Il rafforzamento delle misure di sicurezza viene suggerito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), che analizza regolarmente la situazione e trasmette le sue raccomandazioni alla Delegazione amministrativa delle Camere federali o all'Assemblea federale.

"Da un lato, sappiamo che la minaccia terroristica è aumentata in tutta Europa - come conferma il Servizio delle attività informatiche della Confederazione - e dall'altro riceviamo sempre più visite di capi di Stato stranieri", rileva oggi Cathy Maret, portavoce della fedpol, riferendosi a una notizia della radio svizzerotedesca SRF.

Se la delegazione amministrativa del Parlamento dà il via libera, nell'estate del 2019 potrebbero iniziare lavori per un totale di cinque milioni di franchi, destinati a un rinnovo delle entrate laterali per il pubblico. I controlli di sicurezza avranno luogo appena dopo l'entrata e in alcuni casi anche prima.

La Confederazione ha inoltre avviato un dibattito su una maggior protezione dell'entrata principale di Palazzo federale. Il capo del settore risorse, sicurezza e logistica delle Camere federali Andreas Wortmann ha suggerito l'installazione di dissuasori retrattili, che potrebbero essere utilizzati a seconda della situazione.

