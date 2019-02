L'azionista principale del gruppo logistico Panalpina si oppone all'acquisizione dell'azienda da parte del concorrente danese DSV.

La Ernst Göhner Stiftung (EGS), fondazione con sede a Zugo che detiene il 46% della società renana, ha deciso di non sostenere l'offerta proveniente dal paese nordico.

In un comunicato odierno il consiglio di fondazione fa sapere di essere convinto che una strategia di consolidamento possa creare maggior valore per i suoi azionisti, clienti e dipendenti rispetto all'offerta non vincolante e non sollecitata resa nota da DSV. Il parere negativo di EGS è stato confermato in una nota separata anche dalla stessa Panalpina: il consiglio di amministrazione ha ricevuto una lettera dalla fondazione.

A metà gennaio DSV - che è presente in Svizzera con uffici anche a Balerna - aveva presentato una proposta che valutava a circa 4 miliardi di franchi il gruppo svizzero. Come noto Panalpina si trova da tempo sotto sorveglianza speciale da parte dei mercati finanziari: confrontato con le aspre critiche del fondo d'investimento svedese Cevian, che rimprovera all'azienda strutture inutilmente gonfie, costi troppi elevati e ricavi insufficienti, il presidente della direzione Peter Ulber aveva annunciato in novembre che si sarebbe ritirato in occasione della prossima assemblea generale del 9 maggio.

