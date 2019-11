Piano sociale unilaterale per i dipendenti licenziati di Panalpina, società basilese attiva nei trasporti e nella logistica rilevata dal concorrente danese DSV.

Il gruppo non è riuscito a trovare un accordo con i rappresentanti del personale e offre quindi ora volontariamente un supporto all'uscita. Nelle ultime settimane le parti si sono avvicinate, ma non c'è ancora un'intesa, si legge in un comunicato odierno. I negoziati proseguono, ma intanto vengono introdotte misure concrete, in particolare per aiutare le persone toccate dalla ristrutturazione a ritrovare un lavoro.

A metà ottobre DSV aveva annunciato che nella centrale Panalpina di Basilea sarebbero stati cancellati sino a 165 impieghi. Il provvedimento era stato giustificato con la necessità di eliminare i doppioni emersi durante il processo di integrazione: le sovrapposizioni concernono in particolare il settore informatico.

