Giovani uomini e donne tra i 40 i 50 anni sono le categorie che più di tutte lasciano formalmente la Chiesa ("si può, tecnicamente, solo in quei cantoni a nord delle Alpi dove le chiese sono organizzate come enti di diritto pubblico riconosciutiLink esterno dallo Stato, e che prelevano la tassa di culto", precisa Bünker).

Le due evoluzioni non sono in contraddizione. "L'elevato numero di credenti", spiega il direttore dell'Istituto Arnd Bünker, "è da ricondurre alla forte immigrazione da Paesi cattolici. La perdita di fedeli, invece, alla secolarizzazione della società".

I credenti cattolici, per la verità, costituiscono il gruppo più consistente del Paese e sono ormai più numerosi anche in cantoni tradizionalmente protestanti. Negli ultimi 40 anni, la loro quota è rimasta relativamente stabile (mentre quella degli evangelici-riformati, ad esempio, è fortemente diminuita e sempre più persone si dichiarano senza appartenenza religiosa).

Sono oltre 25'000 le persone che nel 2018 hanno smesso di dichiararsi aderenti alla Chiesa cattolica in Svizzera. La cifra, superiore di circa 5'000 unità all'anno precedente, preoccupa l'Istituto svizzero di sociologia pastorale, che elabora la statistica per conto della Conferenza dei vescovi svizzeri e stima che un terzo dei neonati nelle famiglie cattoliche, oggi, non venga battezzato.

Ad andarsene sono in primis giovani uomini, dissuasi dall'imposta di culto, e donne tra i 40 e i 50 anni, forse in disaccordo con la condizione femminile all'interno della Chiesa. [immagine d'archivio]

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Fuga di giovani fedeli dalla Chiesa cattolica 27 novembre 2019 - 13:55 Sono oltre 25'000 le persone che nel 2018 hanno smesso di dichiararsi aderenti alla Chiesa cattolica in Svizzera. La cifra, superiore di circa 5'000 unità all'anno precedente, preoccupa l'Istituto svizzero di sociologia pastorale, che elabora la statistica per conto della Conferenza dei vescovi svizzeri e stima che un terzo dei neonati nelle famiglie cattoliche, oggi, non venga battezzato. I credenti cattolici, per la verità, costituiscono il gruppo più consistente del Paese e sono ormai più numerosi anche in cantoni tradizionalmente protestanti. Negli ultimi 40 anni, la loro quota è rimasta relativamente stabile (mentre quella degli evangelici-riformati, ad esempio, è fortemente diminuita e sempre più persone si dichiarano senza appartenenza religiosa). Le due evoluzioni non sono in contraddizione. "L'elevato numero di credenti", spiega il direttore dell'Istituto Arnd Bünker, "è da ricondurre alla forte immigrazione da Paesi cattolici. La perdita di fedeli, invece, alla secolarizzazione della società". + Leggi una sintesi dello studio (in francese/tedesco) Tasse e condizione femminile Giovani uomini e donne tra i 40 i 50 anni sono le categorie che più di tutte lasciano formalmente la Chiesa ("si può, tecnicamente, solo in quei cantoni a nord delle Alpi dove le chiese sono organizzate come enti di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato, e che prelevano la tassa di culto", precisa Bünker). Per i giovani alla prima attività lavorativa, il motivo è spesso proprio l'imposta di culto. Sulle ragioni delle 40-50enni, l'Istituto ha solo ipotesi, ad esempio che siano deluse dalla condizione femminile nella Chiesa cattolica. Quanto ai neonati non battezzati, l'eccezione della diocesi di Lugano potrebbe spiegare il fenomeno. A sud delle Alpi c'è maggiore omogeneità confessionale, spiega Bünker, e se entrambi i genitori sono cattolici, la probabilità che i figli siano battezzati è molto più elevata rispetto ai matrimoni misti.