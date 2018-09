Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 17.41 22 settembre 2018 - 17:41

Papa Francesco, dopo la sosta per il pranzo e un breve risposo nella Nunziatura apostolica di Vilnius, è arrivato in auto al Santuario 'Mater Misericordiae', uno dei principali luoghi di devozione in Lituania.

Nel Santuario, meta di pellegrinaggi anche dall'estero - da Polonia, Russia, Bielorussia - sia per cattolici che per ortodossi e situato alla Porta dell'Aurora, uno degli antichi punti d'accesso alla città, il Papa ha recitato una parte del Rosario e ha incontrato alcune centinaia di bambini orfani e famiglie affidatarie, oltre ai malati.

Presente alla visita del Pontefice - accolto dal metropolita ortodosso e dal parroco della parrocchia di Santa Teresa - anche la presidente della Repubblica, Dalia Grybauskaite, con cui aveva avuto un colloquio poco prima. Al termine, il Pontefice si è affacciato dalla finestra per benedire i fedeli.

In seguito Francesco si è recato con la "papamobile" aperta nella Piazza della Cattedrale, dove era previsto l'incontro con i giovani. Dopo il giro tra i presenti, il Papa ha ascoltato le testimonianze di due giovani, quindi ha tenuto il suo discorso. Al termine è entreto nella Cattedrale per una visita, ultimo appuntamento di questa sua prima giornata del viaggio nelle Repubbliche baltiche.

