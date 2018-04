Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 aprile 2018 13.02 01 aprile 2018 - 13:02

Il Papa nel messaggio 'Urbi et Orbi' ha pregato per quei Paesi particolarmente colpiti da conflitti e tensioni.

Ha auspicato poi il proseguimento del dialogo in Corea: "Frutti di dialogo imploriamo per la penisola coreana, perché i colloqui in corso promuovano l'armonia e la pacificazione della regione. Coloro che hanno responsabilità dirette agiscano con saggezza e discernimento per promuovere il bene del popolo coreano e costruire rapporti di fiducia in seno alla comunità internazionale", ha sottolineato.

"Frutti di speranza supplichiamo" per "quanti anelano a una vita più dignitosa, soprattutto in quelle parti del continente africano travagliate dalla fame, da conflitti endemici e dal terrorismo. La pace del Risorto risani le ferite nel Sud Sudan: apra i cuori al dialogo e alla comprensione reciproca. Non dimentichiamo le vittime di quel conflitto, soprattutto i bambini!". "Frutti di pace chiediamo per l'Ucraina" e "frutti di consolazione supplichiamo per il popolo venezuelano".

