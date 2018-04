Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 13.16 27 aprile 2018 - 13:16

Continua la telenovela Velib': in seguito al protrarsi dei problemi nell'allestimento del nuovo sistema di bike sharing di Parigi, il comune guidato dalla sindaca Anne Hidalgo chiede l'avvio di un "piano d'urgenza".

Con la sostituzione entro una settimana di 3.000 bici inutilizzabili.

Una sorta di ultimatum, rivolto direttamente a Smoovengo, il consorzio che si è recentemente aggiudicato l'appalto sui Velib', oggetto di uno sciopero dei lavoratori per i tanti problemi tecnici riscontrati in questi mesi. Per anni considerata tra le migliori al mondo, la rete di bici in libero servizio di Parigi ha cominciato a fare acqua da tutte le parti da quando il comune guidato dalla sindaca Hildalgo ha deciso di revocare l'appalto al gruppo JCDecaux, che lo gestiva da dieci anni, affidandolo a Smoovengo.

