Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2018 20.17 23 ottobre 2018 - 20:17

La ministra dei trasporti francese, Elisabeth Borne, ha annunciato oggi che una nuova categoria di veicoli sarà creata e inserita nel Codice della strada, allo scopo di impedire l'invasione dei marciapiedi parigini da parte dei monopattini elettrici.

"Non possiamo lasciare che veicoli che circolano a 20 o 30 all'ora - ha detto la ministra - mettano in pericolo la sicurezza dei pedoni". Le cifre mostrano che l'anno scorso c'è stata un'impennata del numero di feriti in incidenti collegati alla circolazione di monopattini elettrici.

"Creeremo una nuova categoria di veicoli - ha aggiunto la Borne - nel codice della strada. Potranno circolare sulle piste per il jogging, sulle corsie per le biciclette ma non sui marciapiedi".

