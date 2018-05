Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 14.35 12 maggio 2018 - 14:35

Christian Wasserfallen, uno dei punti di forza della squadra, in una foto del 2016.

La squadra di calcio del Consiglio nazionale (F.C. Nationalrat) si è aggiudicata oggi il titolo di campione europeo al torneo interparlamentare di calcio organizzato nella località austriaca di St. Veit an der Glan.

Nella finale gli svizzeri hanno battuto la squadra dei parlamentari finlandesi per 3 a 0.

Non è la prima volta che il team elvetico si distingue in questa disciplina, ma vincere addirittura il campionato europeo costituisce un motivo di vanto per il club, che accoglie anche alcuni consiglieri agli Stati.

Neuer Inhalt Horizontal Line