Parlamento federale: molti non si ripresentano alle elezioni

A dieci mesi dalle elezioni federali, poco più di un parlamentare su dieci ha già annunciato che non si ricandiderà. Il rinnovo riguarderà soprattutto il Consiglio degli Stati, il PS e i politici francofoni.

Dei dodici "senatori" socialisti, sei hanno già annunciato che non saranno in lizza. Nel PLR meno di un quarto dei consiglieri agli Stati non si ripresenta, fra cui anche il ticinese Fabio Abate, nel PPD sono 3 su 13 e uno dei sei rappresentanti dell'UDC. Aggiungendo il ritiro dell'unico ecologista, il ginevrino Robert Cramer, sono ben quattordici i "senatori" che abbandonano la carica alla fine della legislatura. È più che nel 2015 (12) e quasi quanto nel 2011.

Fra coloro che si congedano otto sono rappresentanti dei cantoni romandi. Ginevra, Neuchâtel e Giura rinnovano entrambi i consiglieri agli Stati, Vaud e Vallese ne dovranno sostituire uno ciascuno. Gli altri sei senatori in partenza provengono, oltre che dal Ticino, da Argovia, Basilea-Città, Turgovia e Lucerna.

Al Consiglio nazionale, solo quindici parlamentari hanno finora annunciato che non correranno per un nuovo mandato. Il cantone con più ritiri è Ginevra: ben tre consiglieri nazionali ginevrini abbandonano la carica. Carlo Sommaruga (PS) però si candiderà per gli Stati. Fra le rinunce già annunciate figurano tre figure di spicco dell'UDC: Toni Brunner (SG), Adrian Amstutz (BE) e Ulrich Giezendanner (AG).

