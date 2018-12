Parmelin consegna le chiavi del DDPS ad Amherd

Il consigliere federale Guy Parmelin ha consegnato oggi simbolicamente alla nuova ministra Viola Amherd le chiavi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Si tratta di una grossa responsabilità, ha dichiarato Amherd ai media a Berna, anche solo pensando ai 12'000 dipendenti che hanno a che fare col dipartimento. Già negli scorsi giorni la vallesana ha iniziato ad interessarsi dei compiti che la aspettano, ma ha ancora tanto da studiare: "non sono una persona che prende decisioni affrettate", ha detto.

Analizzerà quindi i vari dossier e definirà delle priorità. Uno dei temi più difficili sarà sicuramente quello legato ai nuovi aerei da combattimento e, più in generale, ai sistemi di difesa aerea, ma sul tema nessuno dei due consiglieri federali presenti si è espresso. Il Consiglio federale mira ad un progetto da 8 miliardi di franchi e l'idea è quella di far votare i cittadini sul pacchetto globale, ma non sui modelli di jet. In consultazione questo aspetto è stato criticato, anche dal partito di Amherd, il PPD.

Parmelin ha dal canto suo augurato buon lavoro alla neo ministra vallesana. Oltre alla chiave, le ha consegnato un libro illustrato sulle piazze d'armi, un bouquet di fiori e una racchetta da tennis per simboleggiare lo sport.

