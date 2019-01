Partiti di centro (PPD, PVL, PBD, PEV) vogliono liste congiunte

I partiti di centro - PPD, PVL, PBD e PEV - vogliono sostenersi reciprocamente alle elezioni federali del prossimo autunno.

I vertici delle quattro formazioni politiche hanno trovato un accordo per congiungere le loro liste. Le sezioni cantonali saranno comunque ibere di decidere autonomamente. L'accordo è stato raggiunto dai presidenti dei quattro partiti in un incontro avvenuto in dicembre durante la sessione invernale delle Camere federali, ha spiegato a Keystone-ATS il presidente dei Verdi librali Jürg Grossen confermando quanto pubblicato dalla NZZ am Sonntag. Secondo il consigliere nazionale bernese, diversi colloqui tra i partiti si erano già svolti in precedenza.

Lo scopo dell'alleanza, ha precisato Grossen, è compensare gli svantaggi del sistema elettorale elvetico. Quando la percentuale di voti viene convertita in seggi, la volontà degli elettori non viene riprodotta esattamente visto che i cantoni vengono considerati come singoli circoli elettorali. I partiti minori sono svantaggiati e per ottenere più seggi "non hanno altre possibilità" se non quella di effettuare congiunzioni di liste.

