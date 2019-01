“Tuttavia, simbolicamente, faccio fatica a capire come si possa dedicare così tanto tempo, mezzi ed energie per tentare di mantenere il diritto di insultare degli omosessuali”, commenta.

Il lancio del referendum dell’UDF ha già suscitato reazioni. Intervistato dalla Tribune de Genève, Mathias Reynard, il deputato socialista all’origine della nuova norma, ritiene che non sia sorprendente che alcuni si oppongono a “un passo avanti considerevole per la Svizzera”.

Ho cinque figli e nove nipoti e trovo che tutto questo funzioni molto bene. Penso che la società debba davvero interessarsi maggiormente ai veri problemi, ad esempio le donne che hanno figli e che si trovano a volte in situazione di difficoltà. In merito all’orientamento sessuale: una persona sceglie il suo orientamento sessuale e poi se ne assume le responsabilità. Se sono cristiano, assumo la responsabilità di essere cristiano. Se sono un pittore, assumo la responsabilità di essere un pittore.

Il fatto di supporlo è disonesto. Il testo del nostro referendum è molto chiaro. Vogliamo che i cittadini possano esprimersi sul tema poiché la nuova norma riduce la libertà di espressione. Non abbiamo mai assunto posizioni aggressive nei confronti dell’omosessualità o di qualsiasi altro movimento. Tuttavia, è chiaro che vediamo determinate cose in modo diverso.

Non ho mai constatato che queste persone fossero particolarmente disprezzate. Ho notato del disprezzo a ogni livello. Non c’è bisogno che una categoria di persone sia super protetta.

È quindi dell’idea che le minoranze della comunità LGBTIQ non siano discriminate e che non necessitano quindi di una protezione particolare?

L’UDF si batte per la moralità civica, l’etica e il rispetto morale nei confronti di tutte le persone. Per promuovere tutto questo bisogna sviluppare l’educazione, non emanare leggi per proteggere ogni tipo di personalità. Non ci sono categorie di persone che meritano di essere protette più di altre. Un omosessuale ha il diritto di essere rispettato alla stregua di una persona disabile, anziana o anche di un rifugiato.

Marc Früh: Non vogliamo leggi che impediscono la discussione. La questione dell’omofobia e le tematiche LGBTIQ devono poter essere discusse in completa libertà, senza essere attaccati, così come si dovrebbe poter discutere di rifugiati o di disabili. Mi rifiuto di vivere in una società in cui si è condannati penalmente perché si esprime un’opinione.

L’UDF ha così deciso di impugnare il referendum, senza il sostegno di alcun partito. Ciononostante, il responsabile dell’UDF nella Svizzera francese, sostiene che il suo partito è in grado di raccogliere le 50'000 firme necessarie entro il mese di aprile. Assicura inoltre che il suo non è un partito omofobo.

Lo scorso mese di dicembre, il parlamento svizzero ha deciso di estendere la norma antirazzismo alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale . Una modifica che permetterà di punire l’omofobia allo stesso titolo del razzismo o dell’antisemitismo. L’Unione democratica federale ( UDFLink esterno ), un piccolo partito cristiano ultraconservatore, ritiene tuttavia che la nuova norma violi la libertà di espressione. “Delle opinioni legittime in futuro saranno perseguibili penalmente”, scrive il partito in un comunicatoLink esterno .

Partito cristiano ultraconservatore, l’Unione democratica federale ( UDFLink esterno ) si autodefinisce il “partito dei valori etici”, fondato “sulla Bibbia e sulla parola di Dio”. È stato fondato nel 1975 da una costola del Partito evangelico. Ha un ruolo marginale nella scena politica svizzera: conta soltanto 3'000 membri e non ha rappresentanti in parlamento. Alle ultime elezioni federali ha raccolto l’1,2% dei voti.

