Il Partito Evangelico Svizzero (PEV) festeggia oggi il centenario della sua fondazione. Per l'occasione sono state invitate ad assistere all'assemblea dei delegati sul Gurten, a Berna, più di 600 persone.

Il consigliere federale Ignazio Cassis si è congratulato a nome del governo e ha descritto il PEV come "un partito tranquillo, ma non silenzioso". "Possono far sentire la loro voce quando hanno qualcosa da dire", ha detto. Per il ministro ticinese il PEV, con i suoi valori, fornisce un importante contributo alla Svizzera.

Nonostante le previsioni pessimistiche, il PEV è stato rappresentato ininterrottamente nel Consiglio nazionale dalla sua creazione fino ad oggi da due o tre eletti. Ignazio Cassis ha elogiato il coraggio del fondatore del partito, Arnold Muggli, per il suo appello al Consiglio federale in occasione dello sciopero generale del 1918.

La Svizzera si trovava allora ad affrontare condizioni sociali precarie e il profondo divario tra la borghesia e la classe operaia minacciava la stabilità sociale, ha ricordato nel suo discorso la presidente del partito e consigliera nazionale Marianne Streiff (BE). Il PEV fu fondato "come movimento politico per garantire il benessere della popolazione sulla base dei valori cristiani e come partito al centro, il cui obiettivo era quello di colmare le divisioni sociali", ha aggiunto.

Fin dall'inizio, i fondatori si impegnarono per una politica sociale e per la protezione dell'ambiente. I valori del PEV sono rimasti gli stessi e sono oggi più necessari che mai, ha detto Marianne Streiff. "Come 100 anni fa, gran parte della popolazione vuole politici che agiscano in base a valori". Anche nel 2019, la polarizzazione e il clientelismo stanno bloccando i grandi progetti di riforma. Le sfide nel campo della sanità, della sicurezza sociale, delle relazioni con l'UE o della migrazione possono essere affrontate solo con compromessi. "È qui che agiamo attivamente come costruttori di ponti", ha detto la presidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line