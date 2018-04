Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 aprile 2018 18.52

Nemmeno un cartello per avvisare il pubblico della chiusura per Pasquetta e turisti, che si erano messi in coda per entrare, inferociti.

"Non siamo stati avvisati - si lamentano in molti - e pure sul sito internet non era immediato sapere della chiusura". Benvenuti al Palazzo Ducale di Mantova, chiuso per mancanza di custodi. Nel giorno tradizionalmente dedicato alle gite fuoriporta e con gli altri musei cittadini aperti, per quello statale del Ducale, uno dei più importanti d'Italia, si è verificata un'imprevista serrata.

Colpa della legge, dicono all'unisono il direttore Peter Assmann e i sindacati, che si rimpallano la responsabilità di quella che già per molti è una figuraccia. Basti pensare che per Pasqua i visitatori del Ducale hanno superato quota 5mila. La polemica non ha risparmiato il versante politico.

