La strada del Passo del San Gottardo riaprirà dopo la chiusura invernale giovedì mattina alle 8.00, giusto in tempo per l'Ascensione. Lo indicano oggi le autorità urane, precisando però che per motivi di sicurezza ci saranno alcune restrizioni.

A causa della molta neve caduta quest'anno, il tratto che sale da Mätteli verso l'Ospizio sarà nuovamente sbarrato dalle 13.00 di giovedì fino alle 6.00 di venerdì. I ristoranti in cima al passo saranno comunque raggiungibili da Airolo.

Per quanto riguarda gli altri valichi della regione, solo l'Oberalp è già transitabile, dal 1° maggio. Delle riaperture erano previste in questi giorni, ma il maltempo ha frenato il ritorno del traffico in quota.

Per ragioni di sicurezza, e a seguito dei lavori di sgombero della carreggiata non ancora ultimati, restano pertanto chiusi il Furka e il Susten. In settimana sono inoltre attese nuove nevicate al di sopra dei 1500 metri.

