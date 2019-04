Patrick Walder è stato eletto ieri sera presidente dell'UDC zurighese. Sostituisce Konrad Langhart, che venerdì scorso aveva rassegnato le dimissioni insieme all'intera dirigenza della sezione cantonale, dopo la sconfitta elettorale più pesante della sua storia.

I delegati hanno scelto Walder con 242 voti contro 42. Il 31enne, membro del legislativo di Dübendorf nonché presidente della sezione locale dell'UDC dal 2014, intende impegnarsi da subito nella campagna per le elezioni federali di ottobre. I temi, la liberà e la sicurezza, sono in gran parte determinati dal programma del partito - ha fatto sapere - sottolineando che non sarà possibile saltare a bordo del treno del clima.

Sempre ieri sera, i delegati hanno nominato alla vicepresidenza l'ex consigliere nazionale Toni Bortoluzzi, 72 anni, e i granconsiglieri Elisabeth Pflugshaupt e Orlando Wyss. La nuova dirigenza rimarrà in carica almeno fino alle elezioni federali di ottobre.

Caratterizzate da un'ondata ambientalista, di cui hanno beneficiato Verdi e Verdi liberali, le recenti elezioni cantonali si sono rivelate molto deludenti per l'UDC. In Gran Consiglio il partito un tempo reso forte da Christoph Blocher ha perso 5,6 punti, attestandosi ai livelli in cui si trovava nella seconda metà degli anni '90. La formazione di maggioranza relativa ha perso 9 seggi ed è scesa a 45, su un totale di 180 deputati.

In seguito a questa sconfitta hanno presentato le dimissioni Konrad Langhart (presidente e granconsigliere), Gregor Rutz (primo vicepresidente e consigliere nazionale), Stefan Schmid (secondo vicepresidente e granconsigliere), Roland Scheck (segretario del partito e granconsigliere) e Christoph Bähler (sostituto segretario del partito e segretario del gruppo parlamentare cantonale).

