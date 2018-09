In futuro, questi piccoli e grandi tesori potrebbero essere riuniti in un unico spazio, nell'edificio del museo CIMA. Vi è infatti un progetto di fusione tra il CIMA, il Museo Baud e il Museo delle arti e delle scienze di Sainte-Croix. Le trattative sono in corso. Se tutto andrà come previsto, il progetto potrebbe diventare realtà nel 2020.

Per decenni Sainte-Croix è stata un vero e proprio centro dell'industria svizzera. La produzione è rallentata considerevolmente a partire dagli anni Ottanta, ma la regione conta ancora numerosi artigiani specializzati nella meccanica d'arte, in particolare la produzione di automi, scatole musicaliLink esterno e orologi d'alta gamma.

Non vi è solo l’orologeria. Le scatole musicali sono pure una specialità tipicamente svizzera. Come per gli orologi, una bella scatola musicale ...

Anche in piena canicola, qui le temperature sono clementi; un regalo piacevole per i pellegrini che si spostano a piedi o in bicicletta. È vero che ci troviamo ad oltre 1000 metri di altitudine. Il paesaggio è verdeggiante e i pendii dolci, una caratteristica tipica della catena del Giura, dall'aspetto generalmente meno aggressivo rispetto a quella delle Alpi.

In provenienza dalla città francese di Pontarlier, il viaggiatore imbocca la tratta svizzera della Via FrancigenaLink esterno passando dalla regione di Sainte-CroixLink esterno , nel Giura vodese.

Il pellegrino o il viaggiatore che percorre la Via Francigena dalla cattedrale di Canterbury a Roma attraversa anche il Giura svizzero. Un'opportunità per allontanarsi un po' dalle chiese medievali e scoprire una storia industriale più recente. La regione di Sainte-Croix nasconde veri e propri tesori di arte meccanica.

