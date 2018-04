Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 aprile 2018 13.26 08 aprile 2018 - 13:26

"La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me", cantava al Festival di Sanremo del 1997, nel brano scritto per lei da Vasco Rossi sulle musiche di Gaetano Curreri, ...E dimmi che non vuoi morire.

Arrivò solo ottava, sebbene la sala stampa le assegnò il Premio della Critica, ma quella frase, a Patty Pravo, si appiccò addosso in modo indelebile, divenne una sorta di mantra.

Oggi, a 70 anni (li compirà lunedì 9 aprile), Nicoletta Strambelli (come è registrata all'anagrafe di Venezia, dove nacque nel 1948), non smette di essere se stessa: libera, unica, eccentrica, volitiva, provocante e provocatoria. In una parola, una diva, una delle poche della musica italiana.

