Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 13.39 25 agosto 2018 - 13:39

I delegati del Partito borghese democratico, riuniti in assemblea a Ginevra, hanno respinto all'unanimità l'iniziativa popolare dell'UDC "per l'autodeterminazione (il diritto svizzero anziché giudici stranieri)", in votazione il 25 novembre.

Il testo mette in pericolo la piazza economica elvetica: la posizione della Svizzera in qualità di partner affidabile verrebbe infatti indebolita dalle insicurezze giuridiche che la proposta democentrista creerebbe.

Durante le discussioni il presidente del partito Martin Landolt ha duramente criticato i sindacati, il Consiglio federale e i partiti di governo per la loro gestione della politica europea. Il bilancio intermedio della legislatura in corso è "catastrofico", si legge in un comunicato del PBD, secondo cui alle elezioni federali del prossimo anno urge "rafforzare le forze progressiste e ragionevoli".

