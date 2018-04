Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 aprile 2018 14.00 28 aprile 2018 - 14:00

Riuniti a Seewis, nei Grigioni, i delegati del Partito borghese democratico (PBD) raccomandano la bocciatura della legge sui giochi in denaro, sulla quale il popolo sarà chiamato a esprimersi il prossimo 10 di giugno.

I presenti si sono divisi su questo dossier: i contrari hanno infatti raccolto 52 voti e i favorevoli 44. Ben 8 gli astenuti, come indica una nota odierna del partito. L'assemblea ha quindi seguito la raccomandazione di Angelika Ruider dei giovani PBD.

Il testo prevede un blocco generalizzato degli accessi a pagine estere di giochi online in denaro per meglio proteggere gli utenti e favorire i gestori di strutture legali basate in Svizzera.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.