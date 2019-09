I pediatri svizzeri usano tabelle e curve di crescita dei bambini sbagliate, perché tracciate su statistiche relative ad altri paesi: la conseguenza è che malattie potenzialmente devastanti vengono scoperte in ritardo.

Lo sostiene Urs Eiholzer, responsabile del centro pediatrico-endocrinologico di Zurigo (PEZZ), che punta anche il dito sulla situazione in Ticino. "Nel 2011 sono state adottate le tabelle dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)", spiega il 68enne in dichiarazioni riportate dal Blick. "I dati, per i bimbi sino a cinque anni, si basano su misurazioni di bambini del Ghana, del Brasile e dell'Oman". Tutti paesi in cui i piccoli sono più bassi che in Svizzera.

I problemi a suo avviso non mancano nemmeno per i ragazzi più grandicelli. "I numeri sono stati raccolti in vari stati americani con bambini bianchi, neri, ispanici e asiatici di classe 1949-1968". Secondo Eiholzer, che ne 2009 è diventato professore titolare all'Università di Zurigo, in entrambi i casi i dati non funzionano per la Svizzera: da una parte perché i bambini elvetici per motivi genetici sono più grandi, dall'altra perché entrano in pubertà più tardi dei loro coetanei americani e quindi le curve hanno anche un'evoluzione differente.

