Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2018 16.31 26 agosto 2018 - 16:31

Mentre al Phoenix Park sta per cominciare la messa con Papa Francesco, che chiuderà l'Incontro Mondiale delle Famiglie, in un altro luogo di Dublino, al Garden of Remembrance, è in corso una protesta delle vittime della pedofilia del clero in Irlanda.

Ha annunciato la sua presenza anche Marie Collins, ex vittima ed ex componente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. In un tweet Collins rivela una frase del Papa nell'incontro di ieri in Nunziatura con otto sopravvissuti agli abusi: ad una delle domande di una ex vittima su come Gesù si comporterebbe nei confronti di coloro che commettono o coprono abusi sui minori, Francesco avrebbe risposto che "busserebbe alla porta ma non per entrare, per uscire".

