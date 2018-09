Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 settembre 2018 9.02 07 settembre 2018 - 09:02

Dopo lo stato di New York anche il New Jersey ha aperto un'inchiesta sugli abusi sessuali del clero cattolico chiedendo ai residenti che volessero farsi avanti con accuse di molestie di chiamare hotline dedicate.

L'Attorney General Gurbir Grewal ha annunciato oggi la creazione di una speciale task force per esaminare la vicenda: "Sono rimasto profondamente turbato per i risultati del gran giuri' della Pennsylvania" che a metà agosto ha portato in luce abusi commessi da circa 300 preti nell'arco di 70 anni. "È nostro dovere verso il popolo del New Jersey sapere se le stesse cose sono successe qui da noi".

Con New York e New Jersey salgono a cinque gli stati che stanno indagando su molestie ed eventuali insabbiamenti degli abusi dei preti: anche Illinois, Missouri e Nebraska hanno aperto inchieste mentre la Florida sta valutando se fare altrettanto.

