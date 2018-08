Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 agosto 2018

L'ex arcivescovo di Adelaide Phillip Wilson ha evitato il carcere per aver occultato gli abusi sessuali a minori di un prete pedofilo nella regione di Newcastle, a nord di Sydney, negli anni 1970.

Il magistrato del tribunale locale di Newcastle Robert Stone ha stabilito oggi che Wilson, 67 anni, potrà scontare la pena detentiva di 12 mesi agli arresti domiciliari e non in carcere, in considerazione dell'età, delle sue condizioni mentali e fisiche e dell'assenza di precedenti penali.

Il magistrato ha citato un rapporto del locale ufficio correzionale, secondo cui le circostanze dell'ex arcivescovo lo rendono idoneo alla detenzione domiciliare e ha ordinato che questa sia scontata a casa della sorella presso Newcastle, per almeno sei mesi, quando sarà eleggibile per la libertà condizionata. La detenzione sarà sotto stretta supervisione e Wilson dovrà indossare un dispositivo di localizzazione come richiesto.

Wilson, che è stato costretto dopo forti pressioni a dimettersi da arcivescovo di Adelaide, dopo essere diventato il più alto prelato cristiano al mondo a essere condannato per aver coperto un prete pedofilo, ha annunciato che presenterà appello contro la sentenza.

Il prelato era stato dichiarato colpevole lo scorso maggio per aver tenuto segreti gravi reati - gli abusi sessuali su minori compiuti dal sacerdote James Fletcher già negli anni 1970, quando entrambi servivano nella diocesi di Maitland, presso Newcastle.

