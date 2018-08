Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 agosto 2018 19.12 17 agosto 2018 - 19:12

Le vittime di pedofilia che accusano gli uomini di Chiesa "dovrebbero avere un po' di pietà perché hanno una coda molto lunga" e dunque facile da pestare. In altri termini è colpa anche loro.

Una affermazione choc quella del cardinale messicano Sergio Obeso Rivera, che ha commentato così l'ultimo grande scandalo, quello della Pennsylvania, in Usa.

Parole che stridono con il duro comunicato diramato ieri sera dalla Santa Sede che ha parlato invece di "dolore e vergogna". Di "orrori", di crimini che devono essere denunciati e non coperti e che soprattutto non si devono ripetere.

In America, intanto, si fanno sempre più pressanti le richieste di dimissioni ad uno dei prelati più in alto grado negli Usa, l'attuale arcivescovo di Washington, card. Donald W. Wuerl, che a Pittsburgh fu vescovo per 18 anni, dal 1988 al 2006 e che dal Gran Giurì della Pennsylvania è accusato di presunte coperture di abusi commessi nella sua diocesi all'epoca dei fatti.

Il dossier pedofilia dovrebbe essere tra le questioni che saranno affrontate anche nel prossimo viaggio del Papa in Irlanda, il 25 e 26 agosto.

