Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 14.20 25 agosto 2018 - 14:20

"Il fallimento delle autorità ecclesiastiche nell'affrontare questi crimini ripugnanti ha suscitato indignazione ed è causa di sofferenza e di vergogna per la comunità cattolica. Condivido questi sentimenti". Lo ha detto il papa oggi a Dublino parlando di pedofilia.

"Non posso che riconoscere il grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi su minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli", ha aggiunto Francesco. "Ho ribadito l'impegno, un maggiore impegno, per eliminare questo flagello nella Chiesa a qualsiasi costo", ha poi ribadito.

"È mio auspicio che la gravità degli scandali degli abusi, che hanno fatto emergere le mancanze di tanti, serva a sottolineare l'importanza della protezione di minori e adulti vulnerabili da parte dell'intera società", ha aggiunto Bergoglio, parlando alle autorità irlandesi riunite al Castello di Dublino.

