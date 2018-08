Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2018 16.47 26 agosto 2018 - 16:47

Papa Francesco torna a chiedere "perdono" per gli abusi commessi dal clero. Lo fa, a sorpresa, all'interno della stessa liturgia, nella messa in corso al Phoenix Park di Dublino.

Francesco ha sostituito l'"atto penitenziale", che si recita all'inizio della messa, per chiedere una lunga serie di "perdono" per tutti "gli abusi in Irlanda da parte di membri qualificati della Chiesa. In modo speciale chiediamo perdono per tutti gli abusi commessi in diversi tipi di istituzioni diretti da religiosi e religiose".

"Chiediamo perdono per i casi di mobbing a cui sono stati sottoposti molti. Chiediamo perdono per tutte le volte in cui la Chiesa non ha agito con azioni concrete nei confronti di questi abusi e non abbiamo mostrato alle vittime degli abusi la giusta compassione e la giusta attenzione", ha continuato il pontefice.

Neuer Inhalt Horizontal Line