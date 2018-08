Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Più di 140 teologi, educatori e cattolici laici hanno lanciato una petizione per chiedere ai vescovi degli Stati Uniti di presentare le dimissioni a Papa Francesco.

Il gesto sarebbe uguale a quello fatto in maggio dai 34 vescovi del Cile dopo le rivelazioni di abusi sessuali e corruzione, come atto pubblico di penitenza.

Lo riporta il National Catholic Reporter, in relazione al nuovo scandalo pedofilia della Pennsylvania.

"Facciamo appello ai vescovi cattolici degli Stati Uniti affinché considerino, nella preghiera e nella sincerità, di sottoporre a Papa Francesco le loro dimissioni collettive come un atto pubblico di pentimento davanti a Dio e al Popolo di Dio", si legge in una dichiarazione, pubblicata in inglese e spagnolo, sul blog Daily Theology.

